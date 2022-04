POL-WES: Sonsbeck - Unbekannte beschmierten BOP

Wesel (ots) - Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort bittet um Zeugenhinweise nach zwei Unfallfluchten, die sich am vergangenen Donnerstag (24.03.2022) zwischen 08:30 und 12:50 Uhr auf der Buchenstraße in Rheinberg ereignet haben. Im ersten Fall wurde ein auf der Buchenstraße, in Höhe der Hausnummer 14, abgestellter schwarzer Renault Kangoo auf der kompletten ...

mehr