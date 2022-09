Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Brand in Cochem vom 03.09.2022

Cochem (ots)

Am Montag 05.09.22 erfolgte die weitere Tatortarbeit durch Brandermittler der Polizei am Brandort in Cochem. Der Brand brach nach bisherigen Ermittlungen im Schlafzimmer im Bereich des dortigen Bettes aus. Hinweise auf ein Drittverschulden haben sich bisher nicht ergeben. Die Wohnungstür war zur Brandzeit verschlossen und musste durch die Einsatzkräfte gewaltsam geöffnet werden. Eine Obduktion der verstorbenen Person ist durch das zuständige Gericht bereits angeordnet.

