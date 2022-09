POL-PDMY: Fahrzeug zerkratzt

Pommern (ots) - Zwischen Mittwoch 31.08. und Sonntag den 04.09.2022 wurden zum wiederholten Male Pfirsiche aus einem Schrebergarten an der Bundesstraße in Pommern rechtswidrig geerntet. Der Eigentümer der Bäume gibt an, dass drei Bäume komplett abgeerntet wurden. Eigentlich wollte dieser Pfirsichbrand aus dem Obst herstellen. Nach eigenen Angaben sei ihm dadurch ein finanzieller Schaden in dreistelliger Höhe ...

