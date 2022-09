POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Zufahrt Nürburgring Nordschleife (ots) - Am 02.09.2022 zwischen 16:30 und 19:15 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes unterhalb des Restaurant an der Zufahrt zur Nordschleife zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Golf GTE stand in diesem Zeitraum rückwärts geparkt in einer Parklücke. Der Golf wurde dann durch ein noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrerseite beschädigt. ...

