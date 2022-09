Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zahlreiche Verkehrsunfälle am vergangenem Wochenende im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau

Adenau (ots)

Im Berichtszeitraum von Freitag, 02.09.2022, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 04.09.2022, 21.00 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Adenau insgesamt siebzehn Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei fünf Verkehrsunfällen wurde jeweils eine Person verletzt. Dabei handelte es sich um drei Motorrad- und zwei Fahrradfahrer. Zwei Motorradfahrer stürzten mit ihrem Motorrad aufgrund von Betriebsmitteln auf der Fahrbahn. Zu einem Verkehrsunfall aufgrund Wildwechsel kam es in zwei Fällen. Unerlaubt vom Unfallort entfernten sich ebenfalls zwei Verkehrsteilnehmer, so dass entsprechende Strafverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer eingeleitet wurden. In einem Fall konnte der flüchtige Fahrzeugführer bereits ermittelt werden.

53534 Wirft, L 10

Am Samstag 03.09.2022, 15.30 Uhr, ereignete sich auf der L 10 bei Wirft ein Verkehrsunfall bei dem ein 23-jähiger niederländischer Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 32-jähriger, ebenfalls aus den Niederlanden stammender, PKW-Fahrer bog mit seinem PKW von einer unbefestigten Parkfläche, unmittelbar vor einer unübersichtlichen Kurve, nach links auf die L10 in Fahrtrichtung Adenau ein. Der Motorradfahrer befuhr die L 10 aus Adenau kommend in Fahrtrichtung Kirmutscheid. Beim Durchfahren der für ihn unübersichtlichen Rechtskurve erkannte dieser den noch im Linksabbiegevorgang befindlichen PKW, konnte eine Kollision mit diesem allerdings nicht mehr verhindern. Durch den Verkehrsunfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei Adenau appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll - eine zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen.

