POL-HR: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw - Reifen zerstochen - 2500,- EUR Sachschaden

Homberg (ots) - Spangenberg Einbruch in Kfz-Werkstatt - Pkw gestohlen Tatzeit: 22.02.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 23.02.2023, 08:00 Uhr In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Melsunger Straße ein und stahlen einen silbernen Ford Focus. Die Täter brachen zwei Scheiben aus den Sektionaltoren der Werkstatt ...

