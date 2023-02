Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Homejacking-Fall in Odenkirchen - Einbruch in Einfamilienhaus und Audi Q8 entwendet

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 10. Februar, gegen 4 Uhr sind drei bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Stoltenhoffstraße in Odenkirchen eingebrochen. Sie hatten die Haustüre aufgehebelt und entwendeten ein Portemonnaie sowie Fahrzeugschlüssel und das dazugehörige Auto (Audi Q8, schwarz). Das Trio flüchtete im Audi, ein weiterer vermutlich Beteiligter entfernte sich in einem dunklen Kombi.

Eine Zeugin informierte die Polizei. Die Polizisten fanden eine offene Haustüre vor und trafen im Haus auf die Bewohner, die den Einbruch noch nicht bemerkt hatten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern, auch unter Beteiligung eines Diensthundes, verlief jedoch negativ.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

