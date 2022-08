Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebe schlagen im Schlaf zu

Mannheim/Heidelberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (20. August) wurden drei Personen im Zug bestohlen, als sie auf dem Weg von Frankfurt nach Mannheim und Heidelberg eingeschlafen sind. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

In den frühen Morgenstunden nutzten die Geschädigten die Zugfahrten von Frankfurt nach Mannheim und Heidelberg, um noch etwas zu schlafen. Diese Tatgelegenheiten bemerkten auch bislang unbekannte Diebe und entwendeten den Geschädigten Taschen und Rucksäcke. In einem Fall ist ein Schaden von etwa 60 Euro entstanden, in einem anderen Fall betrug die Schadenshöhe etwa 1.000 Euro.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Diebstahls in mehreren Fällen. Hierzu wird auch die Videoüberwachung in einem der Züge herangezogen.

Weiterhin weist Bundespolizei Reisende darauf hin, ihr Gepäck und Wertgegenstände zu keiner Zeit unbeaufsichtigt zu lassen. Gerade auf längeren Zugfahrten bieten sich ein kleines Schläfchen an. Doch auch hier sollten Gepäck und Wertgegenstände so verstaut oder befestigt sein, dass sie nicht unbemerkt entwendet werden können.

