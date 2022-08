BPOLI-KA: Graffiti auf Züge gesprüht - Zeugen gesucht

Rheinstetten - Forchheim (ots) - Bereits am 13. August 2022 haben bislang unbekannte Täter zwei Wartehäuser am Haltepunk Forchheim beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Gegen 22:00 Uhr teilte ein am Haltepunkt wartender Reisender über den Polizeinotruf mit, dass mehrere Jugendliche vor Ort randalieren würden. Noch während des ...

