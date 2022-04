Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handfester Streit in Supermarkt

Lüdenscheid (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:50 Uhr in einer Filiale eines Discounters an der Schumannstraße zu einem Streit zwischen einer 28-Jährigen Kundin und einem weiteren Kunden des Discounters. Nach ersten Erkenntnissen stritten sich die beiden um die Abgabemenge von Speiseöl. Daraufhin griff eine 42-Jährige Angestellte ein, um den Streit zu schlichten. In Bezug auf den weiteren Verlauf unterscheiden sich die Aussagen der Beteiligten. Die 28-Jährige Kundin gibt an, dass sie durch die Angestellte am Arm gepackt und Richtung Ausgang geschubst worden sei. Die Angestellte hingegen schildert die Situation so, dass sie die Kundin nur leicht berührt und in Richtung des Ausgangs geleitet habe. Beide Versionen sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die 28-Jährige erstattete eine Anzeige wegen Körperverletzung. (schl)

