POL-MG: Mutmaßlicher Autoaufbrecher in Haft | Polizist sorgt in Freizeit für Festnahme

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen, 9. Februar, hat sich ein 23-jähriger Mann gewaltsam Zutritt zu einem an der Roermonder Straße abgestellten Wohnanhänger verschafft. Dabei beobachtete ihn ein Polizist in seiner Freizeit und verständigte die Kollegen.

Die alarmierten Beamten schnappten den Verdächtigen noch auf frischer Tat.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie in einer mitgeführten Plastiktüte diverse Gegenstände. Darunter war ein elektronisches Gerät, das sie einem vorangegangenen Autoaufbruch zuordneten. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 23-Jährige für weitere Autoaufbrüche aus der gleichen Nacht an der Nicodemstraße in Frage kommt.

Es kam heraus, dass der 23-Jährige auch mit Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem fand die Polizei Betäubungsmittel bei ihm.

Die Polizeibeamten nahmen den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort entnahm ihm ein Amtsarzt eine Blutprobe.

Kripo-Ermittler führten ihn noch am selben Tag dem Haftrichter vor, der den Haftbefehl verkündete. (cr)

