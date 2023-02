POL-MG: Einbrecher entwenden Tresor, Bargeld und zwei Fahrzeuge

Mönchengladbach (ots) - Ein Ladendetektiv hat am Dienstag, 7. Februar, einen 22-jährigen Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße auf frischer Tat gestellt. Die Polizei nahm den Mann im Anschluss wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig fest. Am nächsten Tag führten die Ermittler den 22-Jährigen einem Richter vor. ...

mehr