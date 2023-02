POL-MG: Ein Laster voller süßer Laster: Polizei stoppt völlig überladenen Lastwagen mit über acht Tonnen Süßigkeiten an Bord

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 7. Februar, die Außenfassade am Parteibüro von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an der Brandenberger Straße beschmiert. Dabei handelt es sich um Hammer- und Sichelsymbole in roter Farbe. Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Woche zuvor, ebenfalls in der Nacht ...

