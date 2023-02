Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigung am Parteibüro von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 7. Februar, die Außenfassade am Parteibüro von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an der Brandenberger Straße beschmiert. Dabei handelt es sich um Hammer- und Sichelsymbole in roter Farbe.

Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Woche zuvor, ebenfalls in der Nacht zu Dienstag, 31. Januar, hatten Unbekannte durch den Briefeinwurfschlitz am Gebäude Urin eingebracht. Dadurch waren Dokumente, die Türwand und der dahinter befindliche Boden stark verunreinigt und beschädigt worden.

Darüber hinaus könnte nach bisherigem Ermittlungsstand ein Zusammenhang mit einem weiteren Vorfall bestehen, der sich in der Nacht zu Dienstag, 10. Januar, am Parteibüro zugetragen hat. Dazu hat die Polizei Mönchengladbach am Mittwoch, 11. Januar, eine Pressemitteilung veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5413929

In allen drei Fällen, bitten die Ermittler des Staatsschutzes Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und / oder Angaben zu den Urhebern der Schmierereien und Verunreinigungen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell