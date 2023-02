POL-MG: Jugendliche versuchen Zigarettenautomaten aufzubohren

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 5. Februar, versucht in die Büroräume einer Firma an der Ruhrfelder Straße einzubrechen. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenhinweisen nährten sich die Täter gegen 2.50 Uhr dem Gebäude. Anschließend versuchten sie vergeblich ein Fenster aufzuhebeln und entfernten sich danach mit einem dunklen BMW vom Tatort in Richtung Stapper Weg. Die ...

