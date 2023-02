Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 17-jähriger E-Rollerfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf der Odenkirchener Straße ist es am Montag, 6. Februar, gegen 17.10 Uhr zu einem Unfall gekommen, an dem ein 53-jähriger Autofahrer und ein 17-jähriger E-Rollerfahrer beteiligt waren. Der Jugendliche verletzte sich schwer. Ein Rettungswagenteam brachte ihn ins Krankenhaus.

Laut Aussage des 53-Jährigen habe er auf der Unterheydener Straße an der rotzeigenden Ampel gestanden. Als diese grün zeigte, fuhr der Mann an, um seine Fahrt geradeaus über die Oberheydener Straße fortzusetzen. Der 17-Jährige soll dann mit seinem E-Roller ungebremst über die Fußgängerfurt bei rotzeigender Ampel gefahren sein, um die Straße zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer traf den E-Roller seitlich mit der Fahrzeugfront, so dass der 17-Jährige gegen die Windschutzscheibe schleuderte und links am Auto zu Boden fiel.

Die Polizei sperrte den rechten Fahrstreifen der Odenkirchener Straße in Fahrtrichtung Mülgaustraße sowie die Oberheydener Straße im Einmündungsbereich Odenkirchener Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. (cr)

