POL-MG: Nach Unfallflucht in Lürrip - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Ein 26-jähriger Mönchengladbacher ist am Samstag, 4. Februar 2023 gegen 18:00 Uhr in Mönchengladbach auf der Hindenburgstraße bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen schwer verletzt worden. Das Opfer kam mit stichartigen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein ...

