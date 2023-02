Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker bestehlen 87-jährige Frau in ihrer Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Eine 87-jährige Frau aus Mönchengladbach Rheindahlen ist am Freitag, gegen 12:00 Uhr Opfer von Trickdieben geworden.

Unter dem Vorwand als Mitarbeiter der Wasserwerke Mönchengladbach begehrte ein Mann Zutritt zur Wohnung. Dies sei wegen eines Wasserrohrbruchs in der Nähe nötig. Die Wasserzufuhr müsse abgestellt werden. Neben diesem Mann verschaffte sich unbemerkt eine zweite unbekannte Person Zutritt zur Wohnung.

Während der angebliche Wasserwerker im Bad tätig war, durchsuchte die andere Person die Wohnung nach Diebesgut. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Geschädigte beschrieb den angeblichen Wasserwerker wie folgt: ca. 25-30 Jahre alter Mann, europäisches Erscheinungsbild, gelblicher Haut-Teint, Bekleidung: dunkler Anorak, dunkle Hose. Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind sehr erfinderisch und oft schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich zum Beispiel als Handwerker aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Fragen Sie in Zweifelsfällen bei ihrem Handwerker oder Versorger nach. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell