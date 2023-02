Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Ladendiebe am Tag nach der Festnahme verurteilt

Mönchengladbach (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstag, 2. Februar, zwei Ladendiebe an der Hindenburgstraße auf frischer Tat gestellt. Die Polizei nahm das Duo im Anschluss vorläufig fest. Im besonders beschleunigten Verfahren verurteilte ein Richter den Mann und die Frau am Amtsgericht Mönchengladbach bereits einen Tag später.

Gegen 17.15 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts einen Mann und eine Frau dabei, wie sie sich mit einem kleinen Werkzeug an dem Sicherungsetikett eines Oberteils zu schaffen machten. Dabei versuchte die Frau die Handlungen vor den Blicken anderer abzuschirmen. Als die beiden anschließend die Filiale verlassen wollten, sprach sie der Mitarbeiter vor dem Ausgang an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten stellten zwei Kleidungsstücke aus dem Laden und ein Taschenmesser sicher. Das Messer hatte der Mann nach Angaben des Ladendetektivs griffbereit in seiner Hosentasche mit sich geführt. Die Kleidungsstücke verblieben im Anschluss in der Filiale. Die Polizei nahm den 32-jährigen Mann und die 26-jährige Frau vorläufig fest. Beide sind wegen Diebstahldelikten polizeilich bereits in Erscheinung getreten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach verurteilte ein Richter den 32-Jährigen und die 26-Jährige am Freitag, 3. Februar, im besonders beschleunigten Gerichtsverfahren wegen Diebstahls mit Waffe zu Bewährungsstrafen von jeweils sieben Monaten. (jl)

