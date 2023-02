Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruchsversuch in Giesenkirchen-Nord

Mönchengladbach (ots)

Zwei Unbekannte haben versucht in der Nacht zu Freitag, 3. Februar, in ein Haus am August-Brocher-Weg einzubrechen. Ein aufmerksamer Hausbewohner überraschte die Männer, die daraufhin flüchteten.

Ein 31-jähriger Bewohner bemerkte gegen 3.30 Uhr, dass sich zwei Personen zu Fuß dem Hauseingang nähern. Er schaltete deshalb das Licht im Haus ein. Daraufhin flüchteten die beiden Verdächtigen. Im Nachgang stellte der 31-Jährige fest, dass das Fliegennetz an einem Fenster des Hauses vermutlich von den Unbekannten abgerissen wurde.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide Männer trugen Handschuhe und waren mit FFP2-Masken und Kapuzen vermummt. Einer der Männer ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (jl)

