Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Untersuchungshaft für mutmaßlichen zweifachen Räuber | Schwerer Raub auf Spielhalle | Schwerer Straßenraub auf Seniorin

Mönchengladbach (ots)

Wegen des dringenden Tatverdachts, zwei schwere Raubdelikte begangen zu haben, hat eine Richterin des Amtsgerichtes Mönchengladbach heute einen 35-jährigen Mann aus Jüchen in Untersuchungshaft geschickt.

Ein zunächst unbekannter Räuber überfiel am Samstag, 4. Februar 2023, gegen 10:25 Uhr eine Spielhalle auf der Bahnhofstraße in Mönchengladbach-Rheydt.

Unter Vorhalt eines aktivierten Elektroschockgerätes forderte der Täter von der 65-jährigen Bediensteten der Spielhalle die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer wurde dabei nicht verletzt. Nach Erhalt des Geldes flüchtete der Täter. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ.

Am gleichen Tag, gegen 15:10 Uhr, wurde eine 75-jährige Spaziergängerin im Breskespark in Mönchengladbach von einem Mann mit einem Elektroschocker attackiert und beraubt. Das Opfer fiel zu Boden, der Räuber entriss ihr die mitgeführte Handtasche und flüchtete. Durch die Hilferufe der leicht verletzten Geschädigten wurden mehrere Zeugen aufmerksam. Ein Radfahrer (31) nahm die Verfolgung des flüchtenden Täters auf. Er holte den Mann schließlich ein und überwältigte ihn. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Zeuge den mutmaßlichen Räuber fest. Die Polizisten übernahmen den 35-Jährigen und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Das Opfer wurde ambulant in einem RTW behandelt

Die Ermittlungen der Polizei begründen gegen den auf frischer Tat ergriffenen mutmaßlichen Straßenräuber auch den Verdacht, dass er der Täter für den zuvor begangenen Raub auf Spielhalle ist.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurde der kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretene Mann einer Haftrichterin des Amtsgerichtes Mönchengladbach vorgeführt.

Diese erließ gegen den 35-jährigen Mann Untersuchungshaftbefehl.

Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.(wr)

