Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruchsversuch in Büroräume in Odenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 5. Februar, versucht in die Büroräume einer Firma an der Ruhrfelder Straße einzubrechen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenhinweisen nährten sich die Täter gegen 2.50 Uhr dem Gebäude. Anschließend versuchten sie vergeblich ein Fenster aufzuhebeln und entfernten sich danach mit einem dunklen BMW vom Tatort in Richtung Stapper Weg.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder Angaben zu den Verdächtigen oder deren Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 02161- 290 zu melden.

Insbesondere bitten die Ermittler darum, dass sich der Fahrer eines weißen Renault Transporters, der sich zum Tatzeitpunkt an der Ruhrfelder Straße aufgehalten hat, als Zeuge meldet. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell