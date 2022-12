POL-EL: Nordhorn - Skoda beschädigt

Lathen (ots) - Zwischen dem 22. und dem 27. Dezember sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße Mühlenkamp in Lathen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Die Täter entwendeten eine Spardose mit Münzgeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer ...

