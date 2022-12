Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Dekoration in Brand geraten

Werpeloh (ots)

Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Straße Am Bugenkamp in Werpeloh alarmiert. Gegen 1.50 Uhr geriet durch ein Öllicht das daneben befindlich Moos sowie weitere Innendekoration in Brand. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und 15 Einsatzkräften vor Ort.

