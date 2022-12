POL-EL: Schüttorf - Fahrrad gestohlen

Nordhorn (ots) - Zwischen Freitag und Dienstag haben bislang unbekannte Täter den Briefkasten einer Grundschule an der Straße Am Roggenkamp in Nordhorn beschädigt. Vermutlich wurde der Briefkasten gesprengt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

