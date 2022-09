POL-DADI: Tunerfahrzeug stillgelegt

Kelsterbach (ots) - In der Zeit vom 09.09.22, 09:30 Uhr und 10:30 Uhr wurde auf dem ALDI/REWE-Parkplatz in Kelsterbach ein Volvo XC40 in silber beschädigt, als eine unbekannte Person die Tür des daneben parkenden Fahrzeugs öffnete. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. In diesem Zusammenhang wird auch eine weibliche Zeugin gesucht, ...

