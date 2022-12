Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau

A7: Fahrer eines Transporters bei Unfall tödlich verletzt; Munster: Haustür aufgehebelt; Rethem: Mit Teleskopschlagstock geschlagen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.12.2022 Nr. 1

08.12 / Fahrer eines Transporters bei Unfall tödlich verletzt

Soltau / A7: Am Donnerstagmittag, gegen 12.40 Uhr kam es auf der A7, Richtungsfahrbahn Hamburg, Gemarkung Soltau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Der 31jährige Fahrer aus Polen befand sich mit seinem Transporter auf dem rechten von drei Fahrstreifen hinter einem Sattelzug. Als der Sattelzug auf den mittleren Fahrstreifen fuhr, um eine Militärkolonne zu überholen, erfasste der Transporterfahrer, vermutlich aus Unachtsamkeit, die Situation zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das letzte Fahrzeug der Kolonne auf. Durch den enormen Aufprall kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und schlug in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er verstarb im Rettungswagen an seinen schweren Verletzungen. Die A 7 wurde in Richtung Hamburg vollgesperrt. Es kam zu Staubildungen, auch auf den Ausweichstrecken.

08.12 / Haustür aufgehebelt

Munster: In der Zeit zwischen Freitag, 18.11.22 und Donnerstag, 08.12.22 begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück am Greifenweg, hebelten die Haustür auf und gelangten in das Gebäude. Stehlgut wurde nicht erlangt.

08.12 / Mit Teleskopschlagstock geschlagen

Rethem: Am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr kam es vor einer Spielothek an der Hainholzerstraße zu einer Körperverletzung, bei der der Täter mit einem Teleskopschlagstock auf einen 27-Jährigen eingeschlagen haben soll. Anschließend flüchtete der Verdächtige, wurde von Begleitern des Opfers verfolgt und im Bereich des Rewe-Marktes gestellt. Der 28-Jährige aus Rethem rettete sich in einen Pkw einer Unbeteiligten und verriegelte das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf verließ er das Fahrzeug und entzog sich seinen Verfolgern. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen die Anzeige auf, stellten die Tatwaffe sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Das Opfer trug Verletzungen davon und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

