Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Einbruch in Wohnhaus; Einbrecher scheiterten

Heidekreis (ots)

06.12 / Einbruch in Wohnhaus

Dorfmark: Während der Abwesenheit der Bewohner drangen in der Zeit vom 6.12.22 12.00 Uhr bis 07.12.22 01.30 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Meyerhopsweg ein. Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten sie in die Räumlichkeiten, wo sie nach Wertgegenständen suchten. Hinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

06.12 / Einbrecher scheiterten

Soltau: Am 06.12.22 zwischen 16.50 Uhr und 17.50 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Haus in der Walsroder Straße zu gelangen. Vergeblich versuchten sie mehrere Türen und Fenster gewaltsam aufzuhebeln. Ohne den gewünschten Erfolg verließen sie das Grundstück. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Soltau unter 05191/9380-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell