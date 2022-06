POL-EN: Ennepetal - Kradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwelm (ots) - Am Freitagnachmittag (03.06.) befuhr eine 33-jährige Wuppertalerin mit ihrem Pkw Citroen C3 die Talstraße in Fahrtrichtung Hattinger Straße. An der dortigen Kreuzung bog sie nach rechts in die Hattinger Straße ab. Hierbei übersah sie einen Rückstau und fuhr auf den wartenden Pkw Ford Focus eines 64-jährigen Schwelmers auf. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ...

