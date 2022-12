Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Taschendiebstahl; Geldbörse wieder da, Bargeld weg; Scheune ausgebrannt

Heidekreis (ots)

05.12 / Taschendiebstahl

Schwarmstedt: Während ihres Einkaufs in einem Discounter in der Celler Straße wurde einer 70-jährigen Frau am Montag zwischen 10.15 Uhr und 10.35 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

05.12 / Geldbörse wieder da, Bargeld weg

Walsrode: Aus einem Rucksack entwendeten unbekannte Täter am 05.12.22 gegen 11.15 Uhr das Portemonnaie einer 66-jährigen Frau. Sie trug den Rucksack während ihres Einkaufes in einem Markt in der Sudetenstraße auf ihrem Rücken. Überraschenderweise fand die Dame bereits wenige Stunden später ihr Portemonnaie in ihren Briefkasten wieder. Glücklicherweise mit allen Dokumenten, allerdings ohne Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

05.12 / Scheune ausgebrannt

Wietzendorf: Am 05.12.22 gegen 12.50 Uhr gerät in der Bahnhofstraße eine Scheune in Brand. Seit längerer Zeit befindet sich das Gebäude im Umbau zu einem Wohnhaus. Auch am Montagmorgen fanden Baumaßnahmen statt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

