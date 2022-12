Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Fahrradfahrer übersieht geparktes Fahrzeug; Walsrode

A7: Unfall: Sommerreifen bei Schneematsch

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.12.2022 Nr. 1

07.12 / Fahrradfahrer übersieht geparktes Fahrzeug

Schwarmstedt: Ein 34jähriger Fahrradfahrer fuhr am Mittwoch, gegen 17.25 Uhr an der Neustädter Straße (L193) gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

07.12 / Unfall: Sommerreifen bei Schneematsch

Walsrode / A7: Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit aufgezogenen Sommerreifen kam ein 34jähriger Autofahrer aus Hamburg am Mittwochnachmittag bei Schneematsch auf der A7, Richtung Hannover, Gemarkung Walsrode ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich quer zur Fahrbahn, prallte mit der Front gegen einen Sattelauflieger, drehte sich erneut und landete in der Mittelschutzplanke. Der verursachende Fahrer blieb unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass witterungsbedingt entsprechende Bereifung aufzuziehen ist.

