Polizei Köln

POL-K: 220708-3-K Einbruch in Friseursalon - Festnahme

Köln (ots)

Dank polizeilicher Videobeobachtung in Köln-Kalk hat die Polizei in der Nacht zu Freitag (8. Juli) einen 22 Jahre alten Mann wenige Minuten nach einem Einbruch in einen Friseursalon auf der Johann-Mayer-Straße in Köln-Kalk festgenommen. Ein Zeuge aus der Nachbarschaft hatte gegen 2.30 Uhr ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen, den jungen Mann mit einem großen Gegenstand aus dem Salon kommen sehen und die Polizei angerufen. Mitarbeitern der Leitstelle war es kurz darauf gelungen, den Weg des Tatverdächtigen auf der Videoaufzeichnung nachzuverfolgen und Polizisten zu seinem Standort zu lotsen.

Am Tatort fanden die Polizisten eine aufgebrochene Eingangstür sowie Aufbruchswerkzeug. Der durch den mutmaßlichen Einbrecher gestohlene Gegenstand entpuppte sich als Registrierkasse, die der Mann auf seinem Fluchtweg vor seiner Ergreifung bereits weggeworfen hatte. Der Festgenommene wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (gt/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell