POL-MG: Katalysatoren-Diebstahl in Odenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch, 8. Februar, in die Geschäftsräume mehrerer Firmen am Lehmkuhlenweg eingebrochen. Sie entwendeten einen Tresor, Bargeld und zwei Fahrzeuge. Die Mitarbeiterin einer betroffenen Firma meldete der Polizei den Einbruch gegen 6 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter gegen 3.15 Uhr dem Gebäudekomplex und drangen gewaltsam in die ...

