Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch mit unbekanntem Sprengmittel

Homberg (ots)

Homberg

Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomaten Tatzeit: 24.02.2023, 03:05 Uhr In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages versuchten mindestens zwei unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Westheimer Straße mit unbekannten Sprengmitteln zu öffnen. Die Täter versuchten, den an der Hauswand der Hausnummer 14 hängenden Zigarettenautomaten, mittels unbekanntem Sprengmittel aufzusprengen. Es soll insgesamt zwei Detonationen gegeben haben. Hierdurch wurde der Automat auf der Verankerung gerissen und nur noch durch eine Schraube gehalten. Geöffnet werden konnte er nicht. Durch Zeugen wurden zwei Personen gesehen, die sich schnell in Richtung Untergasse entfernten. Von den beiden flüchtenden unbekannten Personen liegt folgende Beschreibung vor: Eine Person ist männlich, schlank und 180 cm groß. Sie war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und Handschuhen bekleidet. Von der zweiten Person ist bekannt, dass sie eine Jeanshose und dunkle Bekleidung trug. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell