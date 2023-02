Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Einbrecher stehlen Ford Focus aus Kfz-Werkstatt

Homberg (ots)

Spangenberg

Einbruch in Kfz-Werkstatt - Pkw gestohlen Tatzeit: 22.02.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 23.02.2023, 08:00 Uhr In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Melsunger Straße ein und stahlen einen silbernen Ford Focus. Die Täter brachen zwei Scheiben aus den Sektionaltoren der Werkstatt heraus und stiegen anschließend in die Werkstatträume ein. Sie begaben sich zum Verkaufsraum und durchsuchten hier alle Schubladen. Aus einer Kasse entwendeten sie Bargeld. Mit einem aufgefundenen Pkw-Schlüssel starteten sie einen in der Werkstatt stehenden silbernen Ford Focus Turnier und flüchteten mit diesem durch das zuvor geöffnete Werkstattor in unbekannte Richtung. Der Ford Focus hat das amtliche Kennzeichen HR-WA 94 und ist 20.500,- Euro wert. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell