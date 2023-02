Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter sprühen Graffitis an Schulwände

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Sachbeschädigung an Schule Tatzeit: 17.02.2023, 19:00 Uhr bis 20.02.2023, 07:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro verursachten unbekannte Täter durch mehrere Graffitis an einer Schule in der Ascheröder Straße. Am vergangenen Wochenende sprühten die Täter mit roter und grüner Farbe die TAGS "Umweltschule", "ACAB" und "1312" auf mehrere Wände der Schule. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell