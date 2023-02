Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: 39-Jähriger durch unbekannte Täter schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Fritzlar

Gefährliche Körperverletzung- 39-Jähriger verletzt Tatzeit: 19.02.2023, 03:29 Uhr Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 39-jähriger Fritzlarer in der Kasseler Straße von unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Aufgrund der erlitten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Mehrere unbekannte Täter schlugen und traten auf dem Gehweg der Kasseler Straße, in Höhe Nr. 31, auf den 39-Jährigen ein und verletzten ihn im Gesicht. Er wurde in das Fritzlarer Krankenhaus eingeliefert, wo eine Augenverletzung festgestellt wurde, woraufhin er in das Klinikum Kassel verlegt wurde. Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ist eingeleitet. Zeugen, die in der angegebenen Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kasseler Str. gemacht haben mögen sich bitte bei der Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660, melden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell