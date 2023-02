Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Bargeld und Spardose aus Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots)

Frielendorf

Diebstahl aus Wohnhaus Tatzeit: 19.02.2023, 04:00 Uhr In ein Wohnhaus in der Todenhäuser Straße drangen unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen ein und stahlen Bargeld aus einem Schrank und einer Spardose. Die Täter gelangten durch die nicht verriegelte Eingangstür in das Wohnhaus. Hier durchsuchten sie verschiedene Räume und stahlen im Obergeschoss Bargeld aus einem Schrank sowie eine mit Bargeld gefüllte Spardose. Mit der Beute flüchteten die Täter durch eine zuvor geöffnete Balkontür in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell