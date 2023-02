Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Rosenmontagsumzug ohne besondere Vorkommnisse - 9.000 Zuschauer

Homberg (ots)

Fritzlar

Rosenmontagsumzug Zeit 20.02.2023, 14:00 Uhr - 16:00 Uhr Heute Nachmittag fand in Fritzlar der traditionelle Rosenmontagsumzug statt. An dem Zug nahmen insgesamt 57 Gruppen oder Wagen teil. Der Zug begann pünktlich um 14:00 Uhr und startete von der Geismarstraße aus. In der Bevölkerung stieß der Umzug auf großes Interesse, es fanden sich ca. 9.000 Zuschauer ein. Nach zwei Runden auf der Zugstrecke löste sich der Umzug in der Geismarstraße wieder auf. Aus polizeilicher Sicht kam es bisher zu keinen besonderen Vorkommnissen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

