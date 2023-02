Polizei Köln

POL-K: 230206-5-K Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr

Köln (ots)

Mit Aufnahmen aus einem Juweliergeschäft sucht die Polizei ein mutmaßliches Diebespärchen. Die Gesuchten stehen im Verdacht, am Donnerstagnachmittag (24. März 2022), eine hochwertige Armbanduhr bei einem Juwelier am Wallrafplatz entwendet zu haben. Während der Mann sich gegen 14.30 Uhr an der Kasse vom Verkäufer beraten ließ, soll die Frau die Uhr aus der Auslage im Eingangsbereich entwendet haben. Mit einer Luxusuhr im Wert von mehr als 20.000 Euro verließen sie das Geschäft.

Lichtbilder des Duos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/97828

Der Mann war mit einer dunkelblauen Jacke, dunkler Kappe und heller Jeanshose bekleidet. Seine Komplizin trug einen dunklen Mantel und eine helle Jeanshose. Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Personen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 51 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/de)

