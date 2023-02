POL-K: 230206-2-K Falscher Heizungsmonteur erbeutet Bargeld und Schmuck einer Seniorin - Zeugensuche!

Köln (ots) - Am Freitagnachmittag (3. Februar) gegen 13.40 Uhr hat eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Köln am Mülheimer Rheinufer einen 34 Jahre alten Wohnsitzlosen mit Stichverletzungen angetroffen. Gegenüber den Polizisten gab der Verletzte an, am Donnerstagabend (2. Februar) im Bereich Sachsenbergstraße eine Auseinandersetzung mit zwei Jugendlichen gehabt ...

