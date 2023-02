POL-K: 230203-2-K Verletzter Mann am Mülheimer Rheinufer - Zeugensuche

Köln (ots) - Zivilfahnder der Autobahnpolizei Frechen haben am Mittwochabend (1. Februar) einen mutmaßlichen Drogenkurier (39) an der Tank- und Rastanlage Bedburger-Land festgenommen und in einem professionellen Schmuggelversteck in der Rückenlehne des Fahrersitz seines Fiat Punto mehr als 600 Gramm Heroin gefunden. Der Marokkaner mit Wohnsitz in Frankreich soll ...

