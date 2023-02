Polizei Köln

POL-K: 230202-3-REK/BAB Mutmaßlicher Drogenkurier festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Zivilfahnder der Autobahnpolizei Frechen haben am Mittwochabend (1. Februar) einen mutmaßlichen Drogenkurier (39) an der Tank- und Rastanlage Bedburger-Land festgenommen und in einem professionellen Schmuggelversteck in der Rückenlehne des Fahrersitz seines Fiat Punto mehr als 600 Gramm Heroin gefunden. Der Marokkaner mit Wohnsitz in Frankreich soll noch heute durch Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Polizei Rhein-Erft-Kreis einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Fiat war den Polizisten gegen 20.30 Uhr auf der A61 im Autobahndreieck Jackerath Richtung Koblenz aufgefallen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten das Versteck sowie eine geringe Mengen Kokain in der Geldbörse des 39-Jährigen. Bei der Fahrzeugdurchsuchung war unter anderem auch ein Drogenspürhund des Zolls im Einsatz. Die Fahnder beschlagnahmten die Drogen, ein Mobiltelefon und eine Feinwaage. (mw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell