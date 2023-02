Polizei Köln

POL-K: 230202-2-K Porsche nach Fahrt durch Videobeobachtung sichergestellt

Köln (ots)

Nach der mutmaßlichen Fahrt mit einem Porsche Cayenne durch die polizeiliche Videobeobachtung in Köln-Kalk am Mittwochnachmittag (1. Februar) haben Einsatzkräfte gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dem Kölner wird zudem vorgeworfen, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Porsche, der auf einen 53-Jährigen zugelassen ist, sicher.

Der 31-Jährige ist mit dem auffälligen Cayenne bereits vier Mal von der Polizei angehalten worden. Daher lotsten die Videobeobachter der Leitstelle ein Streifenteam zu dem Fahrzeug, als der Wagen gegen 17 Uhr von den Kameras an der Johann-Meyer-Straße erfasst worden war. Die Kollegen der Wache Kalk entdeckten das Fahrzeug kurz darauf in der Robertstraße. Der Tatverdächtige stand neben dem geparkten Wagen. Auch der Halter des Sportwagens muss sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die Fahrt zugelassen zu haben. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell