POL-K: 230206-4-K Fahrraddiebstahl dank Videobeobachtung am Neumarkt verhindert - Festnahme

Köln (ots) - Mehrere Unfälle mit Verletzten innerhalb einer Stunde haben am Montagmorgen (6. Februar) im Bergischen auf der A 4 in Richtung Köln für erheblichen Stau gesorgt. Um 7.15 Uhr waren zunächst drei Autos bei glatter Fahrbahn auf der Wiehltalbrücke in einen Unfall verwickelt. Ein Autofahrer (54) wurde dabei leicht verletzt. Für die Dauer der Aufräum- ...

mehr