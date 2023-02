Polizei Köln

POL-K: 230206-3-K/BAB Mehrere Auffahrunfälle mit Verletzten auf der A 4 sorgen für Stau

Köln (ots)

Mehrere Unfälle mit Verletzten innerhalb einer Stunde haben am Montagmorgen (6. Februar) im Bergischen auf der A 4 in Richtung Köln für erheblichen Stau gesorgt.

Um 7.15 Uhr waren zunächst drei Autos bei glatter Fahrbahn auf der Wiehltalbrücke in einen Unfall verwickelt. Ein Autofahrer (54) wurde dabei leicht verletzt. Für die Dauer der Aufräum- und Streuarbeiten war die Wiehltalbrücke einspurig gesperrt.

Bei zwei weiteren Unfällen, nur 15 Minuten später, stießen in Höhe von Untereschbach jeweils vier Fahrzeuge am Stauende zusammen. Nach ersten Erkenntnissen erlitten eine Frau (27) und zwei Männer (24, 58) leichte Verletzungen. Mehrere Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten endeten gegen 10.30 Uhr.

Beim vierten Unfall fuhr ein 37-Jähriger gegen 8.15 Uhr mit seinem Ford Transit zwischen Untereschbach und Overarth am Stauende auf einen Sattelzug auf und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Schwerverletzten und flogen ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik. (ph/de)

