POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind

Am 24.06.2022, gegen 15:05 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Hagen mit seinem Volvo die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. Auf Höhe der Hausnummer 236 lief unvermittelt ein 5 Jahre alter Junge auf die Fahrbahn, der einem Ball hinterher lief. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung durch den 56-jährigen, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Junge wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe zirka von 300 Euro.

