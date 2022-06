POL-MS: Jaguar kommt bei Ochtrup von der A 31 ab - Polizei sucht flüchtigen Geländewagen

Münster (ots) - Ein 77-jähriger demenzkranker Vermisster konnte nach 14 Stunden Abwesenheit am frühen Sonntagmorgen (12.6., 0:30 Uhr) durch den Einsatz von Mantrailer-Hunden und eines Polizeihubschraubers aufgefunden werden. Der Mann war am Samstagmorgen (11.6., 10:15 Uhr) aus dem Seniorenzentrum am Böckmannplatz in Sprakel verschwunden. Aufgrund der bekannten ...

