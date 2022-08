Polizei Paderborn

POL-PB: Postbotin vom Transporter überrollt

Büren-Steinhausen (ots)

(mb) Auf der abschüssigen Querstraße ist am Mittwoch eine Postbotin von ihrem Elektro-Kleintransporter überrollt und schwer verletzt worden.

Die 46-jährige Postmitarbeiterin hielt gegen 11.10 Uhr mit ihrem 2,6 Tonnen Streetscooter-Kastenwagen am Straßenrand des Querwegs, um ein Paket auszuliefern. Kurz nachdem sie ausgestiegen war, bemerkte sie, dass der Elektro-Transporter auf der abschüssigen Straße rückwärts rollte. Beim Versuch, ins Führerhaus des rollenden Fahrzeugs zu gelangen, geriet die Frau unter das Fahrzeug und wurde überrollt. Ein Anwohner hörte ihre Schreie und eilte zur Hilfe. Die schwer verletzte Frau lag auf der Straße und der Postwagen war etwa 30 Meter bergab quer zur Straße am Bordstein zum Stillstand gekommen, ohne Sachschaden zu hinterlassen. Der Ersthelfer alarmierte den Notarzt. Mit einem Rettungswagen kam die Schwerverletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn. Am Unfallort sicherte die Polizei die Unfallspuren und stellte das Postfahrzeug für weitere Untersuchungen sicher. Die Brief- und Paketsendungen wurden in einen Ersatzwagen umgeladen und von einem anderen Mitarbeiter ausgeliefert.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell