POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Unfall gesucht

Am 25. Februar kam es um 06.35 Uhr in Bad Bentheim auf der Baumwollstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 49-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai fuhr in Bad Bentheim von Nordhorn in Richtung Gronau. In Höhe der Haarer Straße überholt ein in entgegengesetzter Richtung fahrender PKW einen LKW. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der 49-Jährige nach rechts auf den Grünsteifen und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

